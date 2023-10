Ciné conte Tous à plumes Médiathèque Mont-de-Marsan, 21 octobre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Ça volette à l’écran et ça piaille en image pour cette nouvelle séance de lecture assortie d’une projection

cinéma pour les plus petits. Dés 3 ans. Sur inscription..

Médiathèque place du 6e R.P.I.Ma

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



It?s all fluttering on the screen and chirping in the image for this new reading session, accompanied by a film screening

for the little ones. Ages 3 and up. Registration required.

Todo revolotea en la pantalla y gorjea en las imágenes de esta nueva sesión de lectura, acompañada de la proyección de una película

para los más pequeños. A partir de 3 años. Inscripción obligatoria.

Es flattert auf der Leinwand und piepst in den Bildern bei dieser neuen Lesung mit einer Filmvorführung für Kinder

film für die Kleinsten. Ab 3 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Mont-de-Marsan