Monistrol-sur-Loire Super Noël 2023: Fresque, tournoi de Mario Kart et heure du conte Médiathèque Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire. Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire Fresque participative, tournoi de Mario kart et heure du conte de Noël seront au rendez-vous de ce mercredi.

Médiathèque Parvis Hippolyte Fraisses

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Participatory fresco, Mario kart tournament and Christmas story time on Wednesday Este miércoles se ofrecerán frescos participativos, un torneo de Mario kart y una hora de cuentos navideños Mitmach-Fresken, ein Mario-Kart-Turnier und eine Weihnachtsmärchenstunde stehen an diesem Mittwoch auf dem Programm

