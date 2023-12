Super Noël 2023 : création de jeux vidéo et tournoi de Mario Kart sur console Médiathèque Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Création de jeux vidéo avec les P’tits Débrouillards à 14h à la médiathèque- sur inscription –

Et, venez affronter vos amis dans des courses effrénées et remportez le gros lot à la fin du tournoi de 14h à 16h, phases qualificatives- sur inscriptions.

Médiathèque Parvis Hippolyte Fraisses

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Video game creation with the P’tits Débrouillards at 2pm at the multimedia library – registration required – and come and compete against your friends in a race to the finish

And, come and compete against your friends in frantic races and win the grand prize at the end of the tournament from 2pm to 4pm, qualifying rounds – on registration

Creación de videojuegos con los P’tits Débrouillards a las 14 h en la biblioteca multimedia -previa inscripción- y ven a competir contra tus amigos en carreras frenéticas

Y, ven a competir contra tus amigos en carreras frenéticas y gana el gran premio al final del torneo de 14h a 16h, rondas clasificatorias – previa inscripción

Kreation von Videospielen mit den P’tits Débrouillards um 14 Uhr in der Mediathek- auf Anmeldung -

Und: Treten Sie gegen Ihre Freunde in rasanten Rennen an und gewinnen Sie am Ende des Turniers den Hauptpreis von 14:00 bis 16:00 Uhr, Qualifikationsphasen – mit Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron