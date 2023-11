Super Noël 2024 : création de jeux vidéo et tournoi de Mario Kart sur console Médiathèque Monistrol-sur-Loire, 6 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Création de jeux vidéo avec les P’tits Débrouillards à 14h à la médiathèque- sur inscription

Et, venez affronter vos amis dans des courses effrénées et remportez le gros lot à la fin du tournoi de 14h à 16h, phases qualificatives- sur inscriptions.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06

Médiathèque Parvis Hippolyte Fraisses

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Video game creation with the P’tits Débrouillards at 2pm at the multimedia library – registration required

And, come and compete against your friends in frantic races and win the grand prize at the end of the tournament from 2pm to 4pm, qualifying rounds – on registration

Creación de videojuegos con los P’tits Débrouillards a las 14 h en la mediateca – previa inscripción

Y, ven a competir contra tus amigos en carreras frenéticas y gana el gran premio al final del torneo de 14h a 16h, fases clasificatorias – previa inscripción

Erstellen von Videospielen mit den P’tits Débrouillards um 14 Uhr in der Mediathek- auf Anmeldung

Und: Treten Sie gegen Ihre Freunde in rasanten Rennen an und gewinnen Sie am Ende des Turniers den Hauptpreis von 14 bis 16 Uhr, Qualifikationsphasen- auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron