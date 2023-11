Médiathèque Au Fil des Pages : Concert de Chanson Hybride MEDIATHEQUE Monistrol-sur-Loire, 23 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

La médiathèque accueille Tachka ce jeudi 23 novembre 2023 à 18h pour un concert !

Entrée gratuite sur inscription au 04-71-61-66-45 ou à mediatheque@monitrol.fr.

2023-11-23 18:00:00

MEDIATHEQUE Parvis Hippolyte Fraisse

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The mediatheque welcomes Tachka this Thursday, November 23, 2023 at 6pm for a concert!

Free admission with registration on 04-71-61-66-45 or mediatheque@monitrol.fr

La mediateca recibe a Tachka el jueves 23 de noviembre de 2023 a las 18:00 para un concierto

Entrada gratuita previa inscripción en el 04-71-61-66-45 o mediatheque@monitrol.fr

Die Mediathek empfängt Tachka diesen Donnerstag, den 23. November 2023 um 18 Uhr für ein Konzert!

Freier Eintritt nach Anmeldung unter 04-71-61-66-45 oder mediatheque@monitrol.fr

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron