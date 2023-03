Exposition « Plant ar vro / Plantes de nos chemins » Médiathèque Moëlan-sur-Mer Kervaziou Catégories d’Évènement: Finistère

Kervaziou

Exposition « Plant ar vro / Plantes de nos chemins » Médiathèque Moëlan-sur-Mer, 17 mars 2023, Kervaziou. Exposition « Plant ar vro / Plantes de nos chemins » 17 – 31 mars Médiathèque Moëlan-sur-Mer Gratuit, Accessible durant les heures d’ouverture de la médiathèque de Moëlan-sur-Mer Médiathèque Moëlan-sur-Mer Rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « pregomp.asambles@live.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T16:00:00+01:00 – 2023-03-17T19:00:00+01:00

2023-03-31T16:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00 Exposition

