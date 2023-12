Super Noël 2023 : Piste de Karts à pédales, calèche du Père Noël et lecture de Noël et Courts-métrages Médiathèque – MJC Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Piste de karts à pédales, calèche et lecture de Noël seront au rendez -vous de ce samedi festif.

Avec Cinémagie, rétrospective des courts-métrages de Jordan Inconstant, ancien lauréat du festival « tournez jeunesse » et diffusion de son court métrage.

Médiathèque – MJC

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pedal go-kart track, horse-drawn carriage and Christmas readings will be the order of the day on this festive Saturday.

With Cinémagie, a retrospective of short films by Jordan Inconstant, former winner of the « tournez jeunesse » festival, and screening of his short film

Karts a pedales, coches de caballos y lecturas navideñas formarán parte de este sábado festivo.

Con Cinémagie, retrospectiva de cortometrajes de Jordan Inconstant, antiguo ganador del festival « tournez jeunesse », y proyección de su cortometraje

Tretkarts, Pferdekutschen und eine Weihnachtslesung stehen an diesem festlichen Samstag auf dem Programm.

Mit Cinémagie, einer Retrospektive der Kurzfilme von Jordan Inconstant, dem ehemaligen Gewinner des Festivals « tournez jeunesse », und der Ausstrahlung seines Kurzfilms

