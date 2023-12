Les mots s’amusent Médiathèque Micheline Réau Naintré, 22 mars 2024 20:00, Naintré.

Naintré,Vienne

Venez jouer _solo_, en famille ou entre amis autour des mots ! Des jeux de société pour tous à partir de 8 ans, pour partager, échanger, réfléchir, rire, inventer…Cette soirée sera animée par la MJC de Naintré..

2024-03-22 fin : 2024-03-22 22:30:00. .

Médiathèque Micheline Réau avenue Jean Jaurès Naintré

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and play _solo_, with family or friends, around words! Board games for everyone aged 8 and over, for sharing, exchanging, reflecting, laughing, inventing… This evening will be hosted by the MJC de Naintré.

¡Ven a jugar _solo_, en familia o con amigos, en torno a las palabras! Juegos de mesa para todos a partir de 8 años, para compartir, discutir, pensar, reír, inventar… Esta velada será acogida por el MJC de Naintré.

Kommen Sie und spielen Sie _solo_, mit der Familie oder mit Freunden um Wörter! Gesellschaftsspiele für alle ab 8 Jahren, zum Teilen, Austauschen, Nachdenken, Lachen, Erfinden… Dieser Abend wird von der MJC von Naintré moderiert.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP