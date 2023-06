Si la nature m’était contée… Médiathèque Micheline Réau Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Si la nature m’était contée… Médiathèque Micheline Réau Naintré, 28 juillet 2023, Naintré. Si la nature m’était contée… Vendredi 28 juillet, 10h30 Médiathèque Micheline Réau Sur inscription. Les pieds dans l’herbe, la tête dans les nuages ou à l’ombre des feuillages, laissez-vous conter des histoires de soleil, de vent, de pluie….

Faites le plein de contes, de nature et de détente au son de la voix d’Agnès Deschamps tout en déambulant le long de la coulée verte !

Tout public à partir de 3 ans. Sur inscription. Médiathèque Micheline Réau avenue Jean Jaurès Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 90 25 26 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 90 25 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T10:30:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

2023-07-28T10:30:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00 Ici l’été 2023 médiathèques Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Médiathèque Micheline Réau Adresse avenue Jean Jaurès Naintré Ville Naintré Departement Vienne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Micheline Réau Naintré

Médiathèque Micheline Réau Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Si la nature m’était contée… Médiathèque Micheline Réau Naintré 2023-07-28 was last modified: by Si la nature m’était contée… Médiathèque Micheline Réau Naintré Médiathèque Micheline Réau Naintré 28 juillet 2023