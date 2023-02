Un an de guerre Médiathèque Micheline Réau Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne

Un an de guerre Médiathèque Micheline Réau, 24 février 2023, Naintré. Un an de guerre Vendredi 24 février, 18h00 Médiathèque Micheline Réau

Entrée libre Rencontres et échanges avec des réfugiés ukrainiens, dont Mr Drogobetskyi de Naintré, en présence d’un interprète.

Cette soirée d’informations est gratuite et ouverte à tous. Médiathèque Micheline Réau avenue Jean Jaurès Naintré Naintré 86530 Vienne 05 49 90 25 26 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T17:00:00+00:00 – 2023-02-24T19:00:00+00:00

Age maximum 99

