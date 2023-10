CONFESTACLE « BIPOLAIRE, BE HAPPY ! » Médiathèque Michel-Sainte-Marie Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac CONFESTACLE « BIPOLAIRE, BE HAPPY ! » Médiathèque Michel-Sainte-Marie Mérignac, 26 novembre 2023, Mérignac. CONFESTACLE « BIPOLAIRE, BE HAPPY ! » Dimanche 26 novembre, 15h00 Médiathèque Michel-Sainte-Marie Entre « conférence-spectacle » et « confession-spectacle », Thierry Rebollo nous entraîne dans son périple australien et dans la perte de contrôle qui a précédé son diagnostic de trouble bipolaire.

Grâce à son sens de la scène et son humour généreux, Thierry Rebollo partage avec les spectateurs son expérience afin de déstigmatiser ceux qui vivent avec des troubles psychiques.

Organisé par Thierry Rebollo Médiathèque Michel-Sainte-Marie 19 place Charles-de-Gaulle 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque Michel-Sainte-Marie Adresse 19 place Charles-de-Gaulle 33700 Mérignac Ville Mérignac Departement Gironde Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Michel-Sainte-Marie Mérignac latitude longitude 44.842589;-0.647097

Médiathèque Michel-Sainte-Marie Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/