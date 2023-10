Exposition « L’envol d’un territoire, de Marcel Issartier aux ailes de demain » Médiathèque Michel Sainte-Marie Mérignac, 11 novembre 2023, Mérignac.

Marcel Issartier (1888-1914), pionnier girondin de l’aviation, figure maintenant au « Mémorial des aviateurs » du Bourget et compte parmi ceux qui sont « morts pour la France ». Son nom s’affiche également sur des plaques de rue et sur une nouvelle station de tram vers l’aéroport.

Longtemps oublié, il fut en son temps et durant sa courte vie, une personnalité remarquable du développement de l’aviation civile et militaire. Une place particulière lui est reconnue pour avoir, le premier, établi une implantation aéronautique pérenne à Mérignac.

Partant de l’évocation de ce personnage, l’exposition s’ouvre aux différents aspects, historiques et contemporains, relatifs à l’émergence et au développement continu des activités aéronautiques, spatiales et de défense à Mérignac et en Nouvelle-Aquitaine. Une richesse patrimoniale propre à notre territoire, toujours vivante et au service de l’innovation.

Plusieurs temps forts seront organisés avec une programmation pour petits et grands, passionnés et pilotes en herbe !

Samedi 11 novembre à 11h : inauguration, Entrée libre

Dimanche 12 novembre à 15h : conférence de Marie-Claude Jean, autrice de l’ouvrage “Marcel Issartier, les débuts de l’aviation à Bordeaux-Mérignac” (éditions de l’Entre-deux-Mers, 2001)dès 12 ans, Entrée libre

Mardi 14 novembre à 18h30 : table ronde : la zone aéroportuaire de Mérignac, Entrée libre

