Exposition « Le corps en mouvement » Médiathèque Michel Sainte-Marie, 8 février 2023, Mérignac.

Exposition accessible aux enfants dès 6 ans, est à voir à la Médiathèque Michel Sainte-Marie du 4 février au 25 mars.

Après une formation en typographie et un détour par la danse contemporaine, Marie Poirier mêle ses passions en devenant autrice-illustratrice. La médiathèque Michel Sainte-Marie lui ouvre ses portes et propose aux enfants une exposition où mots, couleurs et mouvements se mêlent avec délice… L’exposition est accompagnée d’une foule d’animations, comme des ateliers de création artistique sur le thème du corps en mouvement, de lecture musicale en présence de l’autrice, et d’un tournoi de danse en jeux vidéos, décliné dans toutes les médiathèques de la commune.

Exposition

La danse de Doris par Marie Poirier

Du samedi 4 février au samedi 25 mars

Doris est un personnage dansant, évoluant au fil des pages, sur scène, au grès du vent. C’est un personnage librement inspiré de Doris Humphrey, pionnière de la danse moderne américaine du début du 20e siècle. Un hommage au mouvement… OEuvres originales de l’album publié aux éditions Les Grandes Personnes.

Médiathèque Michel Sainte-Marie – Salle d’exposition

Entrée libre / à partir de 6 ans

Ateliers

Les vacances de l’art par le Musée Imaginé

Ces 2 ateliers aux thématiques en mouvement permettront aux enfants de créer leur propre oeuvre d’art (dessin, collage, peinture ..).

Mercredi 8 février de 10h30 à 12h – Le corps dans l’art

L’histoire de l’art est riche en oeuvres représentant le corps humain, à travers les portraits de personnages célèbres, les représentations de figures mythologiques, ou bien de simples anonymes. Après le visionnage d’oeuvres représentant le corps dans l’art, les enfants, guidés par l’intervenante, créeront leur propre oeuvre.

Médiathèque Michel Sainte-Marie – Auditorium et espace jeunesse

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans

Mercredi 15 février de 10h30 à 12h – Art et sport

À première vue, l’art et le sport sont deux univers que tout oppose. Pourtant, ils se retrouvent souvent autour du même but : donner le corps humain en spectacle. Sous le regard des artistes, le sport devient un univers insolite où les athlètes subissent toutes les métamorphoses. Après avoir compris et visualisé ce concept, les enfants, guidés par l’intervenante, créeront leur propre oeuvre.

Médiathèque Michel Sainte-Marie – Auditorium et espace jeunesse

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans

Lightpainting

Vendredi 10 février de 14h à 16h

En captant des mouvements lumineux dans l’obscurité, venez écrire ou faire des dessins en captant des mouvements lumineux dans l’obscurité ! Une expérience unique !

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans

Fond vert effets spéciaux

Jeudi 16 février de 14h à 16h

Venez bouger dans un univers unique ! Chacun pourra choisir son univers parmi les décors proposés : western, espace, château… Et ainsi : voler, nager, combattre ou danser !

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Entrée libre / À partir de 6 ans

À la manière de Marie Poirier

Mercredi 22 février de 14h à 16h

Après une séance de « jeux dansés », Marie Poirier échangera sur l’importance du mouvement dans son travail. Les enfants réaliseront ensuite un mobile inspiré des travaux de l’artiste.

Médiathèque Michel Sainte-Marie – Espace jeunesse

Sur inscription au 05 57 00 02 20/ À partir de 6 ans

Tournoi de jeu vidéo de danse

Viens montrer tes talents de danse ! Un moment de détente à partager entre ami·e·s ou en famille ! Entrée libre / à partir de 6 ans

Mardi 7 mars à partir de 16h

Médiathèque de Beaudésert

Mercredi 8 mars à partir de 15h

Médiathèque du Burck

Samedi 11 mars à partir de 15h

Médiathèque Michel Sainte-Marie – Espace jeunesse

Création d’un zootrope

Mercredi 15 mars de 15h à 16h

À partir de plusieurs dessins, tu construiras un jouet optique qui te donneras l’impression d’être au cinéma ! C’est magique !

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / à partir de 6 ans

Loisirs créatifs

Par la Malle à M’Alice

Samedi 4 mars à 10h30

Donne vie au papier en créant des animaux et des objets qui bougent tout seuls.

Médiathèque Michel Sainte-Marie – Espace jeunesse

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / à partir de 6 ans

Danse et mouvement

Carte blanche Krakatoa et Perrine Fifadji

Dimanche 5 mars à 15h

Concert & Atelier intergénérationnel autour de la voix et du mouvement « Explorer le corps, le mouvement, l’expression ».

Une proposition en notes et en sons, musique & danse, autour du mouvement, de l’éveil des sens et du corps, mais aussi de l’expression de la voix, de nos voix … retrouvons nous autour d’une rencontre, d’un concert, d’une déambulation participative & dansée et d’un atelier imaginé par la talentueuse chanteuse et danseuse Perrine Fifadji accompagnée du guitariste Yori Moy et d’artistes invités… un après-midi comme un « pas de côté », un temps tout à soi, à vivre en famille, entre amis !

Médiathèque Michel Sainte-Marie – Espace jeunesse

Entrée libre

Lecture musicale

Bou et les 3 zours

Samedi 18 mars à 16h et 16h45

Retrouvons-nous à l’unisson autour d’une belle histoire et d’un violoncelle, pour une lecture en musique de l’album jeunesse Bou et les 3 Zours proposée par Eileen, musicienne et Margerie, conteuse bibliothécaire … Une histoire à écouter et à vibrer !

Médiathèque Michel Sainte-Marie – espace Jeunesse

Sur inscription au 05 57 00 02 20 / public familial

Salon littéraire

En partenariat avec l’association École & culture

Dans le cadre des projets « rencontres littéraires », les enseignants et les élèves de 54 classes des écoles de Mérignac reçoivent 5 auteurs et la compagnie OYA autour du thème « Le corps en mouvement et la danse ». À cette occasion, deux séances de ventes/dédicaces seront organisées.

Jeudi 23 mars de 16h30 à 18h30

avec Marie Poirier, Anaïs Sautier et Pascale Maret

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Jeudi 30 mars de 16h30 à 18h30

avec Thomas Scotto et Françoise de Guibert

Librairie « Le pavé dans la marge »

Informations pratiques

Médiathèque Michel Sainte-Marie

19, place Charles-de-Gaulle

Tél. : 05 57 00 02 20 – mediatheque@merignac.com

Médiathèque de Beaudésert

81, avenue des Marronniers

05 56 47 89 31

Médiathèque de Beutre

210, avenue de l’Argonne

05 56 97 64 56

Médiathèque du Burck

Avenue Robert Schumann

05 56 15 13 96

Médiathèque Michel Sainte-Marie place Charles de Gaulle 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde

2023-02-08T09:30:00+00:00 – 2023-03-30T16:30:00+00:00