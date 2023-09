EXPERIENCES NUMERIQUES Médiathèque Michel-Etiévant Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

– Vivez une expérience numérique avec des casques de réalité virtuelle et dessinez en 3D. Sur inscription, à partir de 10 ans.

– Découvrez le Musée Numérique, porte ouverte sur la diversité des trésors de l'humanité grâce à des tablettes. Médiathèque Michel-Etiévant 3 Route de Dijon, LONGVIC Longvic 21600 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

2023-10-07T13:30:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00

