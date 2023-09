SEMAINE BLEUE A LONGVIC Médiathèque Michel-Etiévant Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Longvic SEMAINE BLEUE A LONGVIC Médiathèque Michel-Etiévant Longvic, 5 octobre 2023, Longvic. SEMAINE BLEUE A LONGVIC Jeudi 5 octobre, 18h00 Médiathèque Michel-Etiévant Sur réservation au 03 80 68 44 10 Comédie. Par la Compagnie les Désaxés.

Pour ne plus voir les choses comme avant, la troupe des Désaxés vous propose un spectacle ludique autour de la vie à la retraite.

Spectacle proposé par les Caisses de Retraite CARSAT/MAS/AGIRC ARCCO.

A la Médiathèque Michel-Etiévant, salle Camille Bombois, à Longvci.

Sur réservation. Nombre de places limitées. Médiathèque Michel-Etiévant 3 Route de Dijon, LONGVIC Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

