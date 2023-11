LES RATCOMPTINES Médiathèque Meslay-du-Maine, 13 décembre 2023, Meslay-du-Maine.

Meslay-du-Maine,Mayenne

Heure du conte pour les 0-3 ans (histoires, comptines et jeux de doigts).

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Médiathèque

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire



Story time for 0-3 year olds (stories, nursery rhymes and finger plays)

Hora del cuento para niños de 0 a 3 años (cuentos, canciones infantiles y juegos con los dedos)

Märchenstunde für 0-3-Jährige (Geschichten, Reime und Fingerspiele)

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire