2023-04-14 16:00:00 – 2023-04-14 18:30:00

Finistère . Vous venez avec votre ouvrage, vos projets ou vos idées, vos aiguilles ou votre crochet pour profiter d’un temps d’échange et de partage. Ce rendez-vous est ouvert à tous pour une transmission de savoir intergénérationnel. +33 2 98 71 93 86 Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac

