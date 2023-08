Enquête archéologique à la médiathèque Médiathèque – Melesse Melesse, 16 septembre 2023, Melesse.

Enquête archéologique à la médiathèque Samedi 16 septembre, 15h30 Médiathèque – Melesse Sur inscription

Apprentis archéologues ! Partez à la recherche du lavoir perdu et venez rencontrer l’auteure jeunesse Christiane Angibous-Esnault et ses Aventuriers du patrimoine (Éditions du Palémon).

Lecture à voix haute, photos et inventaire du patrimoine, suivi d’une séance de dédicaces.

Médiathèque – Melesse 20 rue de Rennes, 35520, Melesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.melesse.fr/mes-activites/vie-culturelle/mediatheque/ https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/reseau/mediatheques/mediatheque-de-melesse [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@melesse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 13 24 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

© Christiane Angibous-Esnault