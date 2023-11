Cercle de lecture Médiathèque Mazet-Saint-Voy Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy Cercle de lecture Médiathèque Mazet-Saint-Voy, 17 novembre 2023, Mazet-Saint-Voy. Mazet-Saint-Voy,Haute-Loire Coups de cœur de lecture

Partagez vos derniers coups de cœur littéraires. Pour adultes..

2023-11-17 16:30:00 fin : 2023-11-17 . .

Médiathèque Place de la Maiire

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Reading highlights

Share your latest literary favorites. For adults. Favoritos de la lectura

Comparta sus últimos favoritos literarios. Para adultos. Lese-Highlights

