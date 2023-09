Cercle de lecture Médiathèque Mazet-Saint-Voy Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy Cercle de lecture Médiathèque Mazet-Saint-Voy, 21 septembre 2023, Mazet-Saint-Voy. Mazet-Saint-Voy,Haute-Loire Coups de cœur littéraires.

Partagez vos derniers coups de cœur littéraires. Pour adultes..

2023-09-21 10:00:00 fin : 2023-09-21 . .

Médiathèque

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Literary favorites.

Share your latest literary favorites. For adults. Favoritos literarios.

Comparta sus últimos favoritos literarios. Para adultos. Literarische Höhepunkte.

