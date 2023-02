Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon, 15 février 2023, Châtillon.

Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut Mercredi 15 février, 15h00 Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon

Entrée libre

Cie Espace Blanc – Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch

Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon 4 Rue Lasègue, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

Plus d’infos – Teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T15:00:00+01:00

2023-02-15T15:30:00+01:00 Cie Espace Blanc

Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon Adresse 4 Rue Lasègue, 92320 Châtillon Ville Châtillon Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon Châtillon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon 2023-02-15 was last modified: by Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon 15 février 2023 Châtillon Médiathèque Max Pol Fouchet de Châtillon Châtillon

Châtillon Hauts-de-Seine