Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 Trouvez la bonne stratégie pour remporter la victoire avec votre équipe de 3 personnages issus de deux licences emblématiques ! Sur Switch.

Trouvez la bonne stratégie pour remporter la victoire avec votre équipe de 3 personnages issus de deux licences emblématiques ! Sur Switch.

À partir de 8 ans.

Médiathèque Maurice Genevoix
1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans
Orléans 45100 Loiret
Centre-Val de Loire

gratuit

Samedi 13 janvier 2024, 10h00-12h00

