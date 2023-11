Jeux vidéo découverte Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Jeux vidéo découverte Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 2 décembre 2023, Orléans. Jeux vidéo découverte Samedi 2 décembre, 10h00 Médiathèque Maurice Genevoix De l’entraide et de la rigolade pour franchir des obstacles. Pour progresser, vous ne pourrez que vous agripper et vous balancer, le tout dans une ambiance complétement loufoque.

À partir de 8 ans Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans latitude longitude 47.834949;1.929125

Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/