Orléans Les ateliers de Maurice : Découp’pliage Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 30 novembre 2023, Orléans. Les ateliers de Maurice : Découp’pliage Jeudi 30 novembre, 17h00 Médiathèque Maurice Genevoix Sur inscription au 02 38 68 45 45 A l’aide de la technique du découp’pliage, créez un livre décoratif et offrez un cadeau exceptionnel.

Public Adultes ou à partir de 15 ans.

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

