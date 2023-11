Projection : Hisaishi Symphonique Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Projection : Hisaishi Symphonique Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 25 novembre 2023, Orléans. Projection : Hisaishi Symphonique Samedi 25 novembre, 16h00 Médiathèque Maurice Genevoix Avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, il dirige et interprète ici des thèmes de ces films ainsi qu’une symphonie composée en 2020.

Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 7 mai 2022.

Réalisation : Colin Laurent

Durée : 1h32 min Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans latitude longitude 47.834949;1.929125

Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/