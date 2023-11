Atelier : Autour de l’œuvre de Natali Fortier Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 15 novembre 2023, Orléans.

Atelier : Autour de l’œuvre de Natali Fortier Mercredi 15 novembre, 14h30 Médiathèque Maurice Genevoix

Auteure-illustratrice, sculptrice Natali Fortier vit dans le Loiret. Ses premiers dessins sont publiés dans le magazine Littéraire, Lire et Le monde. Son premier album, Lili Plume (Albin Michel) a été récompensé par le prix Octogone et le prix Goncourt Jeunesse. Créatrice plasticienne à l’imaginaire généreux, Natali Fortier aime explorer et expérimenter : livre de papier ou de terre, personnage en volume, mobilier, sculpture, jeux, masques, expositions… Ses réalisations disent la fragilité des êtres, la beauté de la petitesse et de la folie, la poésie du quotidien et du simple, la force poétique des objets et la nécessité des regards de côté, des décalages humbles et rieurs.

L’autrice-illustratrice dessinera les personnages de son livre Histoires de Lou publié aux Editions Du Rouergue et les participants seront invités à leur tour à inventer un rêve, créant ainsi une page chacun pour raconter tous ensemble un nouveau livre.

Tout public à partir de 7 ans, dans la limite des places disponibles.

Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T15:30:00+01:00

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T15:30:00+01:00

gratuit