Projection : Dreams, de Kim Hagen Jensen Danemark / 2019 Vendredi 27 octobre, 15h00 Médiathèque Maurice Genevoix

Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où

revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

A la Médi@thèque Maurice-Genevoix, en France et dans le monde entier, se tiendra la 22ème édition de la Fête du cinéma d’animation.

Un événement qui célèbre cet art de l’imaginaire et de la créativité, ainsi que tous ses créateurs. En 2023, la thématique choisie « RÊVES ET OBSESSIONS» est l’occasion pour tous, petits et grands, de découvrir des bijoux du cinéma d’animation.

À partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:20:00+02:00

gratuit