Histoires et petites bricoles : spécial Halloween Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Histoires et petites bricoles : spécial Halloween Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 27 octobre 2023, Orléans. Histoires et petites bricoles : spécial Halloween Vendredi 27 octobre, 11h00 Médiathèque Maurice Genevoix Bientôt Halloween ! C’est l’occasion de frissonner en écoutant des histoires qui font froid dans le dos, brrrrr ! Et si tu repartais ensuite avec une chauve-souris à remplir de bonbons ? Déguisements et maquillages effrayants seront les bienvenus à la médiathèque.

À partir de 6 ans Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T11:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

2023-10-27T11:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans latitude longitude 47.834949;1.929125

Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/