Projection : Ailleurs de Gints Zilbalodis Lettonie / 2019 Mercredi 25 octobre, 15h00 Médiathèque Maurice Genevoix

Pour la fuir

il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

A la Médi@thèque Maurice-Genevoix, en France et dans le monde entier, se tiendra la 22ème édition de la Fête du cinéma d’animation.

Un événement qui célèbre cet art de l’imaginaire et de la créativité, ainsi que tous ses créateurs. En 2023, la thématique choisie « RÊVES ET OBSESSIONS» est l’occasion pour tous, petits et grands, de découvrir des bijoux du cinéma d’animation.

À partir de 8 ans, dans la limite des places disponibles

Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:15:00+02:00

gratuit