Orléans Matinée jeux vidéo Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 23 septembre 2023, Orléans. Matinée jeux vidéo Samedi 23 septembre, 10h00 Médiathèque Maurice Genevoix Affrontez les 16 colosses de ce monde d’heroic fantasy et aidez Wander à accomplir son destin dans cette aventure épique !

À partir de 12 ans Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

