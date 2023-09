Cet évènement est passé Jeux vidéo sur consoles Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Jeux vidéo sur consoles Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Jeux vidéo sur consoles Mercredi 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Médiathèque Maurice Genevoix Sur inscription au 02 38 68 45 45 Chaque mercredi après-midi les médiateurs jeux vidéo vous accueillent pour jouer à un jeu de votre choix parmi la sélection de jeux sur Nintendo Switch et PS4 PRO sur des créneaux d’une heure.

A partir de 8 ans et sur inscription à l’accueil des médiathèques du réseau ou au 02 38 68 45 45. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:30:00+02:00 – 2023-09-20T15:30:00+02:00

