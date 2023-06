Jeux vidéo sur console Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Jeux vidéo sur console Médiathèque Maurice Genevoix Orléans, 19 juillet 2023, Orléans. Jeux vidéo sur console Mercredi 19 juillet, 15h00 Médiathèque Maurice Genevoix Séance découverte sur grand écran d’un jeu choisi par les animateurs.

A partir de 8 ans, entrée libre. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00 gratuit

