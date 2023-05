Matinée jeux vidéo Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Matinée jeux vidéo Médiathèque Maurice Genevoix, 14 juin 2023, Orléans. Matinée jeux vidéo Mercredi 14 juin, 10h00 Médiathèque Maurice Genevoix Incarnez un personnage en pelote de laine en interagissant avec l’environnement via les fils qui le composent et relevez les nombreux défis qui l’attendent en coopération avec un autre joueur.

A partir de 8 ans, entrée libre. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

