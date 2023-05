Atelier bande dessinée avec Camille Lavaud Benito Médiathèque Maurice Genevoix, 31 mai 2023, .

Atelier bande dessinée avec Camille Lavaud Benito Mercredi 31 mai, 15h00 Médiathèque Maurice Genevoix Sur inscription au 02 38 68 45 45

Un atelier entre fiction et réalité. Dans cet atelier, les enfants travailleront, avec elle, pendant deux heures, à la création d’une planche.

Camille Lavaud Benito pratique à la fois la réalisation de planches et d’affiches dessinées, l’installation, la création d’objets atypiques, la réalisation de livres… Son œuvre protéiforme revisite les codes de la littérature et de la bande dessinée populaire, du roman-photo et des films noirs. La vie souterraine a reçu le prix Révélation du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême 2022.

A partir de 10 ans. Sur inscription : 02 38 68 45 45

Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T15:00:00+02:00 – 2023-05-31T17:00:00+02:00

gratuit