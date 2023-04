Atelier Tampon-zine Médiathèque Maurice Genevoix, 10 mai 2023, Orléans.

Atelier Tampon-zine Mercredi 10 mai, 15h00, 16h30 Médiathèque Maurice Genevoix 02 38 68 45 45 ou sur inscription auprès des bibliothécaires

Dans le cadre de la manifestation Norbert et les héros, présentée par les Médiathèques d’Orléans du 5 au 27 mai, Amélie Rodriguez vous propose de fabriquer vos propres productions

La production d’enfance de Norbert Moutier, exposée pendant tout le mois à la médiathèque Gambetta, est une incitation à fabriquer ses publications pour tous les enfants d’Orléans.

A l’issue de cet atelier, comme de chacun des ateliers proposés dans le cadre de la manifestation Norbert et les héros, les productions sont conservées par la médiathèque Gambetta pour être présentées au sein de l’exposition (kiosque du 3e étage) et concourir pour le prix Fanzine 3000. Les participants pourront récupérer leur production auprès des bibliothécaires de l’espace jeunesse de la médiathèque Gambetta à partir du 17 mai, date de remise des prix, et jusqu’à la fin de l’exposition, le 27 mai.

Amélie Rodriguez est étudiante à l’École supérieure d’art et de design d’Orléans. Elle se passionne pour l’illustration, la linogravure, la micro-édition et le livre jeunesse et est membre active de l’association Les amis de Jacques Robak dans laquelle se partagent le goût et les techniques de la gravure.

Public : enfants à partir de 6 ans, accompagnés par un adulte pour une création “parent-enfant” ; adolescents et pré-adolescents en autonomie à partir de 11 ans. Les étudiants et les adultes sont eux aussi les bienvenus !

12 personnes maximum par atelier

Durée : 1h20

Inscription auprès du personnel de votre médiathèque et au 02 38 65 45 45

Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 68 45 45

gratuit