Higelin symphonique Médiathèque Maurice Genevoix, 1 avril 2023, Orléans. Higelin symphonique Samedi 1 avril, 15h00 Médiathèque Maurice Genevoix Un concert tout en émotion avec notamment un duo entre le grand Jacques Higelin et sa fille, la chanteuse Izia. Spectacle enregistré à la Philharmonie de Paris, le 24 octobre 2015. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00 gratuit

