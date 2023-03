Projection : En haut de l’affiche Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Projection : En haut de l’affiche Médiathèque Maurice Genevoix, 18 mars 2023, Orléans. Projection : En haut de l’affiche Samedi 18 mars, 15h00 Médiathèque Maurice Genevoix Partout en France c’est la Fête du court métrage ! L’occasion d’explorer la magie du court, de découvrir la richesse de cette production et d’amener le cinéma à la portée de tous !

Durée : 1h20

À partir de 15 ans. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

