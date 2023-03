Projection en continu de courts et de très courts métrages Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Projection en continu de courts et de très courts métrages Médiathèque Maurice Genevoix, 18 mars 2023, Orléans. Projection en continu de courts et de très courts métrages Samedi 18 mars, 10h30 Médiathèque Maurice Genevoix Partout en France c’est la Fête du court métrage ! L’occasion d’explorer la magie du court, de découvrir la richesse de cette production et d’amener le cinéma à la portée de tous !

Durée : 1h30

À partir de 15 ans. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

gratuit

