Matinée jeux vidéo : It takes two Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Matinée jeux vidéo : It takes two Médiathèque Maurice Genevoix, 22 février 2023, Orléans. Matinée jeux vidéo : It takes two Mercredi 22 février, 10h00 Médiathèque Maurice Genevoix Pour démarrer l’année, nos médiateurs vous présentent un jeu de plateforme, d’action et de coopération sur grand écran : It Takes Two. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “https://mediatheques.orleans-metropole.fr/on-a-aime/it-takes-two”}] C’est l’histoire de May et Cody, les deux personnages que vous allez devoir incarner tout au long de l’aventure, formant un couple habitant une magnifique maison dans laquelle ils vivent avec leur petite fille appelée Rose. La relation entre May et Cody s’étant dégradée au fil du temps, le couple décide de divorcer. Ils l’annoncent tant bien que mal à leur petite fille.

A partir de 8 ans.

En savoir +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T10:00:00+01:00

2023-02-22T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Departement Loiret

Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Matinée jeux vidéo : It takes two Médiathèque Maurice Genevoix 2023-02-22 was last modified: by Matinée jeux vidéo : It takes two Médiathèque Maurice Genevoix Médiathèque Maurice Genevoix 22 février 2023 Médiathèque Maurice Genevoix Orléans orléans

Orléans Loiret