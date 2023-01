Le rendez-vous de Maurice Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Le rendez-vous de Maurice Médiathèque Maurice Genevoix, 11 février 2023, Orléans. Le rendez-vous de Maurice Samedi 11 février, 10h00 Médiathèque Maurice Genevoix Spécial Polar Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Présentation de romans policiers sélectionnés parmi les dernières nouveautés et les coups de cœur de vos bibliothécaires lors d’un moment convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T10:00:00+01:00

2023-02-11T11:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans

