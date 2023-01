Jeu vidéo : Cyberpunk Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Jeu vidéo : Cyberpunk Médiathèque Maurice Genevoix, 9 février 2023, Orléans. Jeu vidéo : Cyberpunk Jeudi 9 février, 17h00 Médiathèque Maurice Genevoix Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo d’action inspiré d’un jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Le jeu se déroule dans un monde futuriste dans lequel la technologie coexiste avec une société humaine dégénérée.

Pour adultes

Les Mycéliades un festival pour les 15-25 ans. Première édition nationale !

À travers des événements ludiques autour de la science-fiction, ce dispositif vise à créer des passerelles entre les films, les livres et la création numérique entre les cinémas et les médiathèques. Retrouvez la programmation du cinéma des Carmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T17:00:00+01:00

2023-02-09T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Departement Loiret

Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Jeu vidéo : Cyberpunk Médiathèque Maurice Genevoix 2023-02-09 was last modified: by Jeu vidéo : Cyberpunk Médiathèque Maurice Genevoix Médiathèque Maurice Genevoix 9 février 2023 Médiathèque Maurice Genevoix Orléans orléans

Orléans Loiret