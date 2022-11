Rendez-vous en salle PC gamers Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Sur inscription au 02 38 68 45 45

La médiathèque Maurice Genevoix dispose désormais de 4 PC gamer dédiés aux jeux multijoueurs et qui serviront d’initiation à la scène e-sport. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Venez vous affronter dans des parties endiablées en local et/ou en ligne sur des jeux comme League of Legends, Rocket League ou bien Team Fortress en vous inscrivant au 02 38 68 45 45 sur un des créneaux d’une heure trente de 14h30 à 17h30 tous les samedis après-midi !

À partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:30:00+01:00

2022-12-10T17:30:00+01:00

