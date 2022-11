Les concerts de Maurice : Pascal Parisot Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Les concerts de Maurice : Pascal Parisot Médiathèque Maurice Genevoix, 3 décembre 2022, Orléans. Les concerts de Maurice : Pascal Parisot Samedi 3 décembre, 15h30 Médiathèque Maurice Genevoix Pascal Parisot propose un medley de ses chansons. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Il est fort à parier que les « Poissons panés » va côtoyer « tout le monde sait faire miaou » qui risque de cohabiter avec « Mes parents sont bio » qui pourrait bien se mettre en ménage avec « On est des bêtes » pour finalement se marier avec « Poil à la musique » au pays de « N’importe quoi 1er ».

Préparez vos zygomatiques, entraînez-vous à danser sur des rythmes chaloupés, aiguisez vos oreilles, préparez-vous à chanter « comme une casserole ».

Public familial

