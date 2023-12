Initiation au jeu de rôle Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 9 février 2024 19:30, Bonneuil-Matours.

Bonneuil-Matours,Vienne

Choisissez votre personnage, rencontrez vos co-équipiers, laissez-vous guider par le Maître du Jeu et partez à l’aventure ! Les dés et votre imagination décideront de votre sort..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 22:30:00. .

Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Choose your character, meet your teammates, let the Game Master guide you and set off on your adventure! The dice and your imagination will decide your fate.

Elige tu personaje, conoce a tus compañeros de equipo, déjate guiar por el Game Master y ¡lánzate a la aventura! Los dados y tu imaginación decidirán tu destino.

Wählen Sie Ihren Charakter, lernen Sie Ihre Mitspieler kennen, lassen Sie sich vom Spielleiter führen und begeben Sie sich auf ein Abenteuer! Die Würfel und Ihre Vorstellungskraft werden über Ihr Schicksal entscheiden.

