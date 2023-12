L’atelier de Maurice : créations chevaleresques Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 31 janvier 2024 10:00, Bonneuil-Matours.

Bonneuil-Matours,Vienne

Décoration d’un bouclier en carton, avec introduction de quelques notions d’héraldique et réalisation d’un marque-page « Excalibur »..

2024-01-31 fin : 2024-01-31 12:00:00. .

Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Decoration of a cardboard shield, with an introduction to heraldry and the creation of an « Excalibur » bookmark.

Decorar un escudo de cartón, introducir algunas nociones de heráldica y hacer un marcapáginas « Excalibur ».

Verzierung eines Schildes aus Pappe, mit Einführung einiger heraldischer Begriffe und Herstellung eines Lesezeichens « Excalibur ».

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP