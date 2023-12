Contes de l’imaginaire médiéval et légende arthurienne Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 26 janvier 2024 20:00, Bonneuil-Matours.

Bonneuil-Matours,Vienne

Venez écouter la conteuse Corinne Duchêne redonner vie aux êtres merveilleux et aux personnages fantastiques des contes et légendes issus des écrits médiévaux des XIe et XVe siècles. Des ces histoires se mêlent des chansons de trouvères ou de troubadours, accompagnées à la vielle à roue médiévale.

Laissez-vous séduire par le charme des contes venus d’une époque où

l’imaginaire n’avait aucune limite..

2024-01-26 fin : 2024-01-26 21:10:00. .

Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945

Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to storyteller Corinne Duchêne bring to life the marvelous beings and fantastic characters of tales and legends from medieval writings of the 11th and 15th centuries. These stories are interwoven with songs by trouvères and troubadours, accompanied by the medieval hurdy-gurdy.

Let yourself be seduced by the charm of tales from a time when the

imagination knew no bounds.

Venga a escuchar a la narradora Corinne Duchêne dar vida a los seres maravillosos y a los personajes fantásticos de los cuentos y leyendas de los escritos medievales de los siglos XI y XV. Estas historias se entrelazan con las canciones de los trouvères y trovadores, acompañadas por la zanfona medieval.

Déjese seducir por el encanto de los cuentos de una época en la que la

imaginación no tenía límites.

Hören Sie der Erzählerin Corinne Duchêne zu, wie sie die wundersamen Wesen und fantastischen Figuren der Märchen und Legenden, die aus den mittelalterlichen Schriften des 11. und 15. Aus diesen Geschichten mischen sich Lieder von Trouvères oder Troubadours, die auf der mittelalterlichen Drehleier begleitet werden.

Lassen Sie sich vom Charme der Geschichten aus einer Zeit verführen, in der die Fantasie noch nicht so weit fortgeschritten war

der Phantasie keine Grenzen gesetzt waren.

