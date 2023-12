L’atelier de Maurice Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 11 octobre 2023, Bonneuil-Matours.

Bonneuil-Matours Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-11 10:00:00

fin : 2023-10-11 12:00:00

Un atelier créatif pour inventer des histoires ! Viens créer des cailloux à histoires, faire une collection de mots et découvrir des livres un peu magiques.

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents. Sur inscription..

Un atelier créatif pour inventer des histoires ! Viens créer des cailloux à histoires, faire une collection de mots et découvrir des livres un peu magiques.

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents. Sur inscription.

Un atelier créatif pour inventer des histoires ! Viens créer des cailloux à histoires, faire une collection de mots et découvrir des livres un peu magiques.

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents. Sur inscription.

.

Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-10 par ACAP