A tire d’aile au pays des histoires Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 13 mars 2024, Bonneuil-Matours.

Bonneuil-Matours Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 16:30:00

fin : 2024-03-13 17:30:00

Retrouvez tous les mois les histoires choisies et racontées par Bernadette Au douin, bénévole de l’association Lire et Faire Lire. Une heure du conte pour les enfants à partir de 3 ans. Sur inscription..

Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-10 par ACAP