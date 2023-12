Initiation au jeu de rôle Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours

Vienne Initiation au jeu de rôle Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 9 février 2024 18:30, Bonneuil-Matours. Initiation au jeu de rôle Vendredi 9 février 2024, 19h30 Médiathèque Maurice Fombeure Sur réservation Choisissez votre personnage, rencontrez vos co-équipiers, laissez-vous guider par le Maître du Jeu et partez à l’aventure ! Les dés et votre imagination décideront de votre sort. Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 08 61 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549850861 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T19:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

2024-02-09T19:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00 Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours, Vienne Autres Code postal 86210 Lieu Médiathèque Maurice Fombeure Adresse Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Ville Bonneuil-Matours Departement Vienne Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Latitude 46.681388 Longitude 0.571749 latitude longitude 46.681388;0.571749

Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-matours/