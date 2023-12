L’atelier de Maurice : créations chevaleresques Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours

Vienne L’atelier de Maurice : créations chevaleresques Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 31 janvier 2024 09:00, Bonneuil-Matours. L’atelier de Maurice : créations chevaleresques Mercredi 31 janvier 2024, 10h00 Médiathèque Maurice Fombeure Sur inscription. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Décoration d’un bouclier en carton, avec introduction de quelques notions d’héraldique et réalisation d’un marque-page « Excalibur ». Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 08 61 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 08 61 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T12:00:00+01:00

2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T12:00:00+01:00 Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours, Vienne Autres Code postal 86210 Lieu Médiathèque Maurice Fombeure Adresse Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Ville Bonneuil-Matours Departement Vienne Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Latitude 46.681388 Longitude 0.571749 latitude longitude 46.681388;0.571749

Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-matours/